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Азербайджан в ближайшие три года будет председательствовать в Техническом консультативном комитете

Азербайджан в ближайшие три года будет председательствовать в Техническом консультативном комитете Азербайджан будет председательствовать в комитете региональной организации в течение следующих трех лет.
Экология
2 июня 2023 г. 20:00
Азербайджан в ближайшие три года будет председательствовать в Техническом консультативном комитете

Азербайджан будет председательствовать в комитете региональной организации в течение следующих трех лет.

Об этом Report сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

В Астане завершилось 6-ое совещание Технического консультативного комитета Региональной комиссии по рыбному хозяйству и аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе (CACFish).

Азербайджан на мероприятии представляла делегация в составе сотрудников Службы охраны биологического разнообразия Министерства экологии и природных ресурсов.

По итогам совещания Азербайджан был избран председателем Технического консультативного комитета на ближайшие три года.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan yaxın üç il ərzində regional təşkilatın komitəsinə sədrlik edəcək

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