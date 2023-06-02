Азербайджан в ближайшие три года будет председательствовать в Техническом консультативном комитете

Азербайджан будет председательствовать в комитете региональной организации в течение следующих трех лет.

Азербайджан будет председательствовать в комитете региональной организации в течение следующих трех лет.

Об этом Report сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

В Астане завершилось 6-ое совещание Технического консультативного комитета Региональной комиссии по рыбному хозяйству и аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе (CACFish).

Азербайджан на мероприятии представляла делегация в составе сотрудников Службы охраны биологического разнообразия Министерства экологии и природных ресурсов.

По итогам совещания Азербайджан был избран председателем Технического консультативного комитета на ближайшие три года.