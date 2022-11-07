Делегация Азербайджана принимает участие на Конференции ООН по климату

В египетском Шарм-эль-Шейхе проходит 27-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP-27).

В египетском Шарм-эль-Шейхе проходит 27-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP-27).

Как передает Report, на ней принимают участие главы государств и правительств более 100 стран, которые обсуждают пути к прогрессу процесса климатических действий.

Делегация Азербайджана наряду с участием в пленарных заседаниях провела ряд двусторонних встреч, из которых хотелось бы отметить встречу с министром экологии Египта, страны принимающей это масштабное мероприятие.

Также состоялась встреча с руководителем Программы Развития Организации Объединенных Наций Египта Алессандро Фракассетти, с которым связывает многолетняя совместная работа в области имплементации, в том числе и экологических проектов и инициатив в Азербайджане.

На встрече с руководством Зеленого Климатического Фонда обсуждены вопросы возможного сотрудничества в области смягчения воздействий на климатическую систему, а также вопросы адаптации к последствиям изменения климата.

Азербайджанская сторона в очередной раз заявила о своей приверженности региональному сотрудничеству и созданию региональной платформы для решения экологических проблем.

Состоялась встреча с руководством Межправительственной Группы Экспертов по Изменению Климата (IPCC), где были обсуждены возможности проведения регионального форума по изменению климата с привлечением лидирующих авторов-ученых этого научного органа конвенции в 2023 году в Азербайджане.