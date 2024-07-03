Азербайджан намерен присоединиться к Глобальной сети геопарков ЮНЕСКО

В Азербайджане впервые планируется создание нового вида особо охраняемых природных территорий (ООПТ) международного статуса - геопарков, а также присоединение страны к Глобальной сети геопарков ЮНЕСКО.

В Азербайджане впервые планируется создание нового вида особо охраняемых природных территорий (ООПТ) международного статуса - геопарков, а также присоединение страны к Глобальной сети геопарков ЮНЕСКО.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сказал начальник Cлужбы охраны биоразнообразия Министерства экологии и природных ресурсов Фируддин Алиев.

Он отметил, что в Азербайджане впервые создается биосферный заповедник на базе Закатальского государственного природного заповедника, также продолжаются работы по созданию нового национального парка на территории Самухского и Гахского районов, долины реки Алазань (Ганых) и горного хребта Ахар-Бахар.

По его словам, в настоящее время в Азербайджане функционируют 10 национальных парков, 10 государственных природных заповедников и 24 государственных природных заказника общей площадью около 893 тыс. гектаров: "Наряду с этим, осуществляется ряд работ по расширению ООПТ".