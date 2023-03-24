Азербайджан и МОМ обсудили глобальное изменение климата и будущее сотрудничество

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, принявший участие в водной конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, встретился с заместителем генерального директора Международной организации по миграции (МОМ) Дэниелс Угочи.

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, принявший участие в водной конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, встретился с заместителем генерального директора Международной организации по миграции (МОМ) Дэниелс Угочи.

Как передает американское бюро Report, на встрече состоялся обмен мнениями в области сокращения водных ресурсов, эффективного управления, борьбы с глобальным изменением климата, важности раннего предупреждения и современных систем наблюдения, а также обсуждались возможности будущего сотрудничества.

Д.Угочи обратила внимание на важность международной конференции, проведенной в прошлом году в селе Агалы Зангиланского района на тему "Содействие партнерству и деятельности в области устойчивого управления водными ресурсами". Она рассказала о проделанной работе в направлении формирования будущего сотрудничества по водным вопросам в регионе и подчеркнула важность принимаемых решений.