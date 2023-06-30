Армении следует отказаться от строительства экологически опасного предприятия

Армении следует отказаться от строительства металлургического комбината, который несет потенциальную опасность разрушения экосистемы региона, загрязнения реки Араз и опасность здоровью людей.

Армении следует отказаться от строительства металлургического комбината, который несет потенциальную опасность разрушения экосистемы региона, загрязнения реки Араз и опасность здоровью людей.

Об этом Report заявил Мухаммед Хусейн Лон, правозащитник и активист из Джамму Кашмира и волонтер Международной комиссии по правам человека.

"Мы призываем ООН и другие международные гуманитарные организации отреагировать на подобные природоохранные нарушения и призвать Армению прекратить строительство. В результате таких действий пострадают люди, поскольку токсичные отходы и тяжелые металлы сопровождают такого рода производства", - отметил он.

М.Лон выразил полную поддержку Азербайджана в этом вопросе, строительство таких предприятий в трансграничных зонах должны быть тщательно изучены и согласованы со всеми сторонами, на которых оно окажет влияние.