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Армении следует отказаться от строительства экологически опасного предприятия

Армении следует отказаться от строительства экологически опасного предприятия Армении следует отказаться от строительства металлургического комбината, который несет потенциальную опасность разрушения экосистемы региона, загрязнения реки Араз и опасность здоровью людей.
Экология
30 июня 2023 г. 00:40
Армении следует отказаться от строительства экологически опасного предприятия

Армении следует отказаться от строительства металлургического комбината, который несет потенциальную опасность разрушения экосистемы региона, загрязнения реки Араз и опасность здоровью людей.

Об этом Report заявил Мухаммед Хусейн Лон, правозащитник и активист из Джамму Кашмира и волонтер Международной комиссии по правам человека.

"Мы призываем ООН и другие международные гуманитарные организации отреагировать на подобные природоохранные нарушения и призвать Армению прекратить строительство. В результате таких действий пострадают люди, поскольку токсичные отходы и тяжелые металлы сопровождают такого рода производства", - отметил он.

М.Лон выразил полную поддержку Азербайджана в этом вопросе, строительство таких предприятий в трансграничных зонах должны быть тщательно изучены и согласованы со всеми сторонами, на которых оно окажет влияние.

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