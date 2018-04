Американские ученые: Землю ожидает глобальный потоп

© AP Photo / Anupam Nath

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ К концу века повышение уровня мирового океана более чем на полметра грозит затоплением прибрежным городам и островам.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, к такому выводу пришли американские климатологи из Колорадского университета в Боулдере.

Согласно их исследованию, опубликованному в журнале "Proceedings of the National Academy of Sciences", благодаря динамическим моделям, построенным с опорой на данные аэронаблюдения, ученым удалось выяснить, что уровень моря ежегодно повышается на 2,9 миллиметра.

При этом ускорение роста за последние 25 лет в среднем составляло 0,084 миллиметра в год. С учетом полученных результатов специалисты пришли к выводу, что к 2100 году воды мирового океана поднимутся на 65 сантиметров по сравнению с началом 21 века.

Наводнения ударят по побережьям Южной Флориды, Бангладеша, Шанхая и части Вашингтона, считают ученые. Причиной будущих катаклизмов они называют катастрофическое таяние ледников в Гренландии и Антарктиде из-за глобального потепления.