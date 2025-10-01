Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Американская компания высоко оценила картографические проекты Азербайджана

    Экология
    • 01 октября, 2025
    • 13:24
    Американская компания высоко оценила картографические проекты Азербайджана

    Руководитель отдела глобального устойчивого развития и партнер американской компании Arthur D. Little Карло Стелла выразил восхищение водным атласом Баку и картографическими инициативами Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом американский эксперт заявил на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).

    Он подчеркнул, что водный атлас является крайне успешной инициативой, объединяющей в единой географической информационной базе все водные ресурсы страны, водную инфраструктуру, а также подземные и поверхностные источники.

    "Помимо традиционных источников, значительным ресурсом являются сточные воды. Их использование представляет собой эффективное решение для сельского хозяйства, особенно в высокоурбанизированных районах. Для этого необходимо расширять инфраструктуру очистки сточных вод", - отметил Стелла.

    Эксперт также рассказал о методике опреснения воды: "Технологии опреснения достигли значительного прогресса с точки зрения эффективности. Однако этот процесс все еще остается дорогостоящим. Поэтому часто более рациональным решением является смешивание опресненной воды с очищенными сточными водами".

    Представитель США добавил, что в странах Персидского залива за последние пять лет стоимость опреснения снизилась на 10-25%. По его словам, стоимость процесса зависит от мощности установок. "В будущем возможно дальнейшее снижение затрат, но ключевым фактором остается стоимость электроэнергии. Именно поэтому контракты на использование возобновляемых источников энергии имеют решающее значение для определения себестоимости производства воды", - сказал эксперт.

    Карло Стелла призвал не только использовать альтернативные источники, но и сокращать расточительное потребление: "Мы должны обращать внимание на количество отходов, которые производим при потреблении. В противном случае наши ресурсы будут истощаться стремительными темпами".

    ABŞ nümayəndəsi Bakının su atlasını uğurlu hesab edib

