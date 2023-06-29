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Активист из Пакистана: Призываем мир отреагировать на угрозу реке Араз

Активист из Пакистана: Призываем мир отреагировать на угрозу реке Араз Призываем международные организации положить конец нежелательному экологическому "творчеству" Армении и остановить строительство металлургического завода, который будет загрязнять природу и негативно влиять на здоровье живущих здесь людей.
Экология
29 июня 2023 г. 23:40
Активист из Пакистана: Призываем мир отреагировать на угрозу реке Араз

Призываем международные организации положить конец нежелательному экологическому "творчеству" Армении и остановить строительство металлургического завода, который будет загрязнять природу и Араз и негативно влиять на здоровье живущих здесь людей.

Об этом Report заявил представитель организации "Контроль над туберкулезом (PTP)" Зишан Ахмад из Пунджаба (Пакистан).

По словам Ахмада, он один из тех, кто примкнул к активистам неправительственных организаций и экологам из разных стран, включая Нигерию, Кению, Пакистан, Индию, Японию и др. Эта коалиция подписала петицию, обращаясь к международному сообществу, чтобы привлечь внимание к потенциальной опасности строительства Арменией на реке Араз металлургического завода.

"Мы направили это заявление в международный совет ООН по охране окружающей среды и правам человека", - отметил З. Ахмад, добавив, что это предприятие нанесет вред людям и загрязнит реку Араз, что является красной чертой для гражданского общества.

Это один из примеров, когда в окружающей среде оказывается большое число потенциально опасных химикатов, приводя к ее загрязнению и нанося вред здоровью людей, сказал он.

"Вызывает тревогу возможность того, что токсичные отходы с завода будут выбрасываться в реку, что приведет к уничтожению флоры и фауны в ней и вокруг нее. Не стоит забывать, что река является значительным источником питьевой воды, а также используется для ирригации. Такое загрязнение может стать источником инфекций и нанести вред жителям как Армении, так и Азербайджана" - отметил З. Ахмад.

По словам пакистанского активиста, участники коалиции также призвали Соединенные Штаты Америки, крупные международные организации по защите здоровья и окружающей среды отреагировать на эту ситуацию и положить конец подобным экологическим нарушениям со стороны Армении.

"Мы призываем Армению принять меры и не допустить такого рода экологические нарушения",- заявил он.

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Версия на азербайджанском языке Pakistanlı fəal: “Biz dünyanı Araz çayı təhlükəsinə cavab verməyə çağırırıq”

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