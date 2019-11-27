​Академик РАН: Азербайджан занимает очень активную позицию на Каспии

"Цель Форума "Каспийский диалог" заключается в том, чтобы обсудить экологические проблемы, которые существуют на Каспии. Поскольку вокруг Каспия расположено пять стран - Россия, Азербайджан, Иран, Туркменистан и Казахстан, то решение проблем осложняется наличием, в первую очередь, границ".

Об этом корреспонденту российского бюро Report заявил директор Института проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова Российской Академии Наук Вячеслав Рожнов.

"У нас существует определенная разобщенность в исследованиях. Я очень рад тому, что сейчас на Форуме собираются представители всех этих стран для того, чтобы обсуждать проблемы экологические, которые определяют жизнь тех народов, которые живут на берегах Каспия в этих странах", - сказал он.

По словам академика РАН, Азербайджан занимает очень активную позицию на Каспии: "Именно в Баку когда-то началась добыча нефти и сейчас это активно продолжается. Необходимо очень много внимания уделять всем странам и Азербайджану в том числе в решении экологических проблем, которые волей-неволей возникают на Каспии в результате человеческой деятельности. Чем большее антропогенное воздействие оказывается на Каспий, тем больше возникает и экологических последствий. И Азербайджан здесь отдает себе отчет в этом. Я рад, что наши коллеги-зоологи из Азербайджана уже принимали участие в рабочей группе по каспийскому тюленю, в частности. Мы сотрудничаем с нашими коллегами. Вклад Азербайджана в решение экологических проблем растет".

"По результатам Форума мы хотим принять резолюцию тех обсуждений, которые идут на "Каспийском диалоге" для того, чтобы обратиться к правительствам прикаспийских стран и добывающим компаниям, которые работают на Каспии для того, чтобы более активно выявлять и решать проблемы. Для этого необходимы, в первую очередь, научные исследования, которые должны вестись всеми странами, которые здесь присутствуют по единым методикам. Думаю, что мы все это отразим в резолюции", - заключил В.Рожнов.