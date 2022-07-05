Академик: Каспий может постигнуть участь Аральского моря

"Каспийский регион превратился в регион, находящийся в центре внимания мировой экономики, важный с точки зрения добычи и экспорта нефти и газа. Ускоренный поиск и эксплуатация новых энергоресурсов привели к возникновению ряда геополитических процессов".

"Каспийский регион превратился в регион, находящийся в центре внимания мировой экономики, важный с точки зрения добычи и экспорта нефти и газа. Ускоренный поиск и эксплуатация новых энергоресурсов привели к возникновению ряда геополитических процессов".

Как сообщает Report, об этом заявил академик НАНА Фахреддин Гадиров на международной конференции на тему "Колебания уровня Каспийского моря в условиях климатических изменений, прогнозы и меры по адаптации".

По его словам, научное изучение геологических и экологических проблем Каспийского моря и прилегающего региона, имеющих важное экономическое значение, продолжает оставаться актуальной проблемой: "На фоне интенсивной разведки и добычи нефти и газа на Каспии мы сталкиваемся со многими геоэкологическими угрозами. Это колебания уровня Каспийского моря, геологические опасности, связанные с деформациями морского дна, и экологические проблемы, связанные с загрязнением. Сохранение богатейших биологических ресурсов Каспия также является актуальной проблемой. Это проблемы, ожидающие единого решения".

Академик отметил, что проведенные исследования свидетельствуют о резких колебаниях уровня воды Каспийского моря: "Эти исследования показывают, что 100 лет назад уровень Каспийского моря был на 2 метра выше. В 30-е годы ХХ века уровень воды понизился на 1,5 м, а в 1978-1995 годах произошло повышение на 2,7 м. Начиная с 2005 года, уровень воды снижается на 10 см в год. Северо-восточную часть Каспия может постигнуть участь Аральского моря, если эти изменения сохранятся на протяжении 25-30 лет".

Агентство Report оказывает информационную поддержку международной конференции "Колебания уровня Каспийского моря в условиях изменения климата, прогнозы и адаптационные мероприятия".