Ахмедсой: В Каспийском регионе нужно внедрять самые строгие экологические стандарты

Каспий, будучи замкнутым водоемом, обладает ограниченной способностью к самовосстановлению, поэтому в регионе должны внедряться самые строгие экологических стандартов.

Каспий, будучи замкнутым водоемом, обладает ограниченной способностью к самовосстановлению, поэтому в регионе необходимо внедряться самые строгие экологических стандартов.

Как сообщает Report, об этом заявила старший консультант отдела экспертизы проектов и нормативной документации по охране окружающей среды Государственного агентства экологической экспертизы Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Кёнуль Ахмедсой на конференции и выставке IADC Drilling Caspian 2025 в Баку.

По ее словам, в Азербайджане специалисты при проведении операций применяют особенно осторожный подход.

"Иногда операторы ссылаются на стандарты или технологии, используемые в Северном море, Мексиканском или Персидском заливе. Но Каспий - это совсем другая история. Каспий обладает уникальной эндемичной и биоразнообразной средой. Он является замкнутым водоемом, и методы, применяемые в открытых морях и океанах, не всегда подходят для него. Будучи закрытым водоемом, он имеет ограниченные возможности к самовосстановлению. Кроме того, многолетняя активная добыча нефти и газа нанесла ему значительный ущерб. Добыча здесь началась задолго до того, как люди стали задумываться о защите окружающей среды и осознавать риски этих процессов", - отметила она.

Ахмедсой подчеркнула, что Минэкологии считает важным внедрять в регионе лучшие международные практики и самые строгие экологические стандарты, чтобы проекты на Каспии стали примером для всего мира.

"Этот принцип важен не только для моря, но и для суши. К сожалению, на Абшеронском полуострове и в низовьях Куры и Араза тысячи гектаров земель загрязнены нефтепродуктами. Решение этой проблемы требует комплексного подхода. Именно поэтому Каспийский регион нуждается в особом внимании и бережном отношении. Наша цель ясна: мы должны добиваться производственных результатов в рамках экологических ограничений, одновременно позволяя природе восстанавливаться", — добавила она.