31 декабря в Баку и на Абшероне осадков не ожидается

31 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать временами усиливающийся юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-5, днем - 9-12° тепла. Атмосферное давление понизится с 759 до 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем - 45-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ближе к ночи в некоторых горных районах местами ожидаются осадки, снег. Ночью и утром не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 4° тепла, днем 8-13° тепла, в горах ночью 5-10, в высокогорных районах 10-15° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Ночью в некоторых горных районах возможен гололед.