26 горнодобывающих компаний Армении отравляют экологию Южного Кавказа

Деятельность 26 горнодобывающих компаний Армении сопровождается загрязнением воды и экологии в целом.

Деятельность 26 горнодобывающих компаний Армении сопровождается загрязнением воды и экологии в целом.

Как сообщает Report, об этом заявил соучредитель коалиции Environmental protection first Сабит Багиров на брифинге, посвященном отравлению экологии Азербайджана и в целом Южного Кавказа незаконной горнодобывающей деятельностью Армении.

Он отметил, что деятельность 12 компаний в Западном Зангезуре оказывает негативное влияние не только на территорию Армении, но и на Карабахский регион.

По словам Багирова, согласно информации армянской прессы, Охчучай подвергается особо высокому риску загрязнения, однако компании "договариваются" с протестующими за счет компенсации ущерба и устранения очевидных причин и последствий загрязнения окружающей среды, либо подкупают жалобщиков.

Соучредитель коалиции добавил, что различные фонды и НПО, действующие в Армении, также получают финансовую поддержку от горнодобывающих компаний, а сама Армения, в отличие от Азербайджана, до сих пор не присоединилась к Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер.

"Азербайджан присоединился к этой конвенции и выполняет свои обязательства. Если будет подписано мирное соглашение, одним из первых требований должно стать одобрение Арменией этого документа", - сказал он.