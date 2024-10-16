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26 горнодобывающих компаний Армении отравляют экологию Южного Кавказа

26 горнодобывающих компаний Армении отравляют экологию Южного Кавказа Деятельность 26 горнодобывающих компаний Армении сопровождается загрязнением воды и экологии в целом.
Экология
16 октября 2024 г. 17:42
26 горнодобывающих компаний Армении отравляют экологию Южного Кавказа

Деятельность 26 горнодобывающих компаний Армении сопровождается загрязнением воды и экологии в целом.

Как сообщает Report, об этом заявил соучредитель коалиции Environmental protection first Сабит Багиров на брифинге, посвященном отравлению экологии Азербайджана и в целом Южного Кавказа незаконной горнодобывающей деятельностью Армении.

Он отметил, что деятельность 12 компаний в Западном Зангезуре оказывает негативное влияние не только на территорию Армении, но и на Карабахский регион.

По словам Багирова, согласно информации армянской прессы, Охчучай подвергается особо высокому риску загрязнения, однако компании "договариваются" с протестующими за счет компенсации ущерба и устранения очевидных причин и последствий загрязнения окружающей среды, либо подкупают жалобщиков.

Соучредитель коалиции добавил, что различные фонды и НПО, действующие в Армении, также получают финансовую поддержку от горнодобывающих компаний, а сама Армения, в отличие от Азербайджана, до сих пор не присоединилась к Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер.

"Азербайджан присоединился к этой конвенции и выполняет свои обязательства. Если будет подписано мирное соглашение, одним из первых требований должно стать одобрение Арменией этого документа", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Sabit Bağırov: Ermənistanda dağ-mədən sənayesi ilə məşğul olan şirkətlər Cənubi Qafqazın ekologiyasını zəhərləyir

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