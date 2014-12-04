2014 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ 2014 год может стать самым жарким годом за всю историю наблюдений. Это в значительной степени обусловлено рекордно высокой глобальной температурой моря. Как сообщает Report, об этом говорится в предварительном исследовании Всемирной метеорологической организации (ВМО) о состоянии глобального климата в 2014 году. В нем указывается, что глобальная средняя температура воздуха над поверхностью суши с января по октябрь была на 0,86 C выше среднего значения в период 1961-1990 годов.

Если в ноябре и декабре эта тенденция сохранится, то 2014 год, станет, вероятно, самым жарким за всю историю ведения наблюдений.

В докладе отмечается, что в 2014 году особенно тепло было в западной части Северной Америки, в Европе, в восточной части Евразии, в значительной части Африки, а также в южном и западном регионах Австралии. Более прохладной, чем в среднем, была погода во многих местностях Соединенных Штатов, Канады и в отдельных регионах центральной России.



Глобальные температуры поверхности моря были самыми высокими за историю наблюдений. Они превысили примерно на 0,45 °C среднее значение за 1961-1990 годы.



«Предварительные данные за 2014 г. указывают на то, что 14 из 15-ти самых теплых лет за всю историю наблюдений были отмечены в XXI веке», — заявил Генеральный секретарь ВМО Мишель Жарро. Он заявил, что глобальное потепление на планете продолжается. Рекордная жара в 2014 году в сочетании с проливными дождями и паводками привела к огромным разрушениям и гибели людей.

Новый доклад ВМО приурочен к переговорам по изменению климата, которые в настоящее время проходят в Лиме, Перу.