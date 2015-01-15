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    17 января в Азербайджане ожидается нестабильная погода

    Завтра в Баку температура воздуха составит ночью 1-4, днем 7-11 градусов тепла

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ 16 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, утром и вечером в некоторых частях полуострова туман, моросящий дождь.

    Об этом сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

    Температура воздуха составит ночью 1-4, днем 7-11 градусов тепла.

    Атмосферное давление 765 мм рт.ст., относительная влажность ночью 75-85%, днем - 55-65%.

    В районах Азербайджана ночью и утром ожидается местами туман, моросящий дождь, в Лянкаран-Астаринской зоне дождь. Будет преобладать западный ветер, местами усиливающийся.

    Температура воздуха ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью 2-7, в высокогорье - 5-10 градусов мороза, днем 2-7 градуса тепла.

    16 января умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове благоприятны для метеочувствительных людей.

    17-18 января ожидается нестабильная погода, на фоне временами усиливающегося северного ветра температура несколько снизится по сравнению с предыдущими днями, влажность повысится, что может выхвать дискомфорт у метеочувствительных людей.

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