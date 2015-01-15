17 января в Азербайджане ожидается нестабильная погода

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ 16 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, утром и вечером в некоторых частях полуострова туман, моросящий дождь.

Об этом сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха составит ночью 1-4, днем 7-11 градусов тепла.

Атмосферное давление 765 мм рт.ст., относительная влажность ночью 75-85%, днем - 55-65%.

В районах Азербайджана ночью и утром ожидается местами туман, моросящий дождь, в Лянкаран-Астаринской зоне дождь. Будет преобладать западный ветер, местами усиливающийся.

Температура воздуха ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью 2-7, в высокогорье - 5-10 градусов мороза, днем 2-7 градуса тепла.

16 января умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове благоприятны для метеочувствительных людей.

17-18 января ожидается нестабильная погода, на фоне временами усиливающегося северного ветра температура несколько снизится по сравнению с предыдущими днями, влажность повысится, что может выхвать дискомфорт у метеочувствительных людей.