16-17 октября в некоторых районах Азербайджана погодные условия будут нестабильными - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ В воскресенье, 15 октября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако ночью местами на полуострове ожидается кратковременный дождь. Утром местами прогнозируется туман.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в столице прогнозируется умеренный юго-западный ветер, днем сменится временами усиливающимся северо-западным.

Ночью температура воздуха составит 12-15, днем 18-21 градус тепла, в Баку ночью ожидается 13-15, днем 19-21 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 мм до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем - 45-50%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, утром в отдельных местах будет туман. В некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, временами дожди. Будет преобладать западный ветер, который местами усилится.

Однако со второй половины дня в северных и западных районах ожидаются грозы, местами осадки.

Температура воздуха ночью составит 8-13, днем 19-24 градуса тепла, в горах ночью ожидается 3-8, днем 8-13 градусов тепла.

Отмечается, что с полудня 16 октября до вечера 17 октября в некоторых районах погодные условия будут нестабильными, ожидаются грозы, временами дождь, местами примет ливневый характер, град, в горным предместьях вероятен снег. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями снизится на 4-6 градусов. Уровень воды в реках может подняться.