1 октября в Баку и регионах ожидаются осадки и сильный ветер

1 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых частях полуострова возможны кратковременные ливни и грозы.

К вечеру осадки прекратятся. Будет преобладать сильный северо-западный ветер, который вечером сменится умеренным северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 15-17, днем - 17-19° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана ожидаются переменные осадки и грозы, в отдельных местах возможны ливни, град, в горных районах - снег. Не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-16, днем - 17-21, в горах ночью 4-8, днем - 9-14° тепла.