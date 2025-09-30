Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    1 октября в Баку и регионах ожидаются осадки и сильный ветер

    Экология
    • 30 сентября, 2025
    • 13:12
    1 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых частях полуострова возможны кратковременные ливни и грозы.

    К вечеру осадки прекратятся. Будет преобладать сильный северо-западный ветер, который вечером сменится умеренным северо-восточным.

    Температура воздуха ночью составит 15-17, днем - 17-19° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

    В районах Азербайджана ожидаются переменные осадки и грозы, в отдельных местах возможны ливни, град, в горных районах - снег. Не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 13-16, днем - 17-21, в горах ночью 4-8, днем - 9-14° тепла.

