Вице-премьер Беларуси ознакомится с ходом восстановления Агдама
Другие
- 29 октября, 2025
- 13:43
Вице-премьер Беларуси Наталья Петкевич прибыла в Агдам.
Как передает корреспондент Report из Агдама, здесь она сможет воочию увидеть последствия армянской оккупации.
Вице-премьер также ознакомится с ходом восстановительных работ в городе.
В поездке вице-премьера Беларуси сопровождает ее азербайджанский коллега Самир Шарифов.
