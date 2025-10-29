Вице-премьер Беларуси ознакомится с ходом восстановления Агдама

Вице-премьер Беларуси Наталья Петкевич прибыла в Агдам.

Как передает корреспондент Report из Агдама, здесь она сможет воочию увидеть последствия армянской оккупации.

Вице-премьер также ознакомится с ходом восстановительных работ в городе.

В поездке вице-премьера Беларуси сопровождает ее азербайджанский коллега Самир Шарифов.