    • 29 октября, 2025
    • 13:43
    Вице-премьер Беларуси ознакомится с ходом восстановления Агдама

    Вице-премьер Беларуси Наталья Петкевич прибыла в Агдам.

    Как передает корреспондент Report из Агдама, здесь она сможет воочию увидеть последствия армянской оккупации.

    Вице-премьер также ознакомится с ходом восстановительных работ в городе.

    В поездке вице-премьера Беларуси сопровождает ее азербайджанский коллега Самир Шарифов.

    Belarus Baş nazirinin müavini Ağdam şəhərinə gəlib
    Belarus deputy prime minister arrives in Azerbaijan's Aghdam city

