    Другие
    30 сентября, 2025
    19:24
    В Нью-Йорке состоялся концерт, посвященный 140-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, драматурга, общественного деятеля Узеира Гаджибейли.

    Как сообщает американское бюро Report, мероприятие состоялось при организации руководителя общины "Горские евреи Азербайджана" в Нью-Йорке Якова Абрамова и по инициативе проживающего в США известного пианиста-композитора Руслана Агабабаева.

    На концерте присутствовали представители азербайджанской диаспоры, проживающие в Нью-Йорке, сотрудники дипломатических корпусов, а также представители местной общественности. Выступивший на музыкальном вечере главный редактор газеты The Bukharian Times, музыковед Рафаэль Некталов рассказал о жизни и творчестве Узеира Гаджибейли, о важном вкладе, который он внес в развитие не только азербайджанской, но и мировой композиторской школы в целом.

    На вечере прозвучали различные композиции в исполнении известного пианиста и композитора Руслана Агабабаева, проживающего в США. Вокалисты Эмин Исмаилов и Лейла представили романсы композитора "Сянсиз", "Севгили джанан", а также отрывки из музыкальных комедий "Аршин мал алан" и "О олмасын, бу олсун".

    Пианист Рустам Зейналов и скрипач Дэвид Маркс исполнили отрывки из произведений Узеира Гаджибейли.

    В Нью-Йорке состоялся концерт по случаю 140-летия со дня рождения Узеира Гаджибейли

    Другие
