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    В Хачмазе автомобиль сбил двух школьников

    Другие
    • 06 октября, 2026
    • 17:02
    В Хачмазе автомобиль сбил двух школьников

    В Хачмазском районе автомобиль сбил двух школьников.

    Как сообщает северное бюро Report, инцидент произошел на улице Дагестан в городе Хачмаз.

    Автомобиль марки Opel сбил двух подростков 14 и 16 лет на велосипеде.

    Пострадавшие доставлены в больницу с различными травмами.

    По факту ведется расследование.

    Пострадавшие (раненые) Дорожно-транспортное происшествие (ДТП)
    Xaçmazda avtomobil iki məktəblini vurub
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