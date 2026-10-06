В Хачмазе автомобиль сбил двух школьников
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- 06 октября, 2026
- 17:02
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В Хачмазском районе автомобиль сбил двух школьников.
Как сообщает северное бюро Report, инцидент произошел на улице Дагестан в городе Хачмаз.
Автомобиль марки Opel сбил двух подростков 14 и 16 лет на велосипеде.
Пострадавшие доставлены в больницу с различными травмами.
По факту ведется расследование.
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