В Грузии совершено вооруженное нападение на автомобиль SOCAR
Другие
- 18 сентября, 2025
- 10:24
В Карельском районе грузинского региона Шида-Картли совершено вооруженное нападение на автомобиль, принадлежащий Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
Как сообщает грузинское бюро Report, инцидент произошел близ офиса правящей партии "Грузинская мечта".
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Министерство внутренних дел Грузии начало расследование инцидента. По предварительным данным, сотрудники правоохранительных органов задержали одного человека.
