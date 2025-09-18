Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    В Грузии совершено вооруженное нападение на автомобиль SOCAR

    • 18 сентября, 2025
    • 10:24
    В Карельском районе грузинского региона Шида-Картли совершено вооруженное нападение на автомобиль, принадлежащий Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

    Как сообщает грузинское бюро Report, инцидент произошел близ офиса правящей партии "Грузинская мечта".

    По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

    Министерство внутренних дел Грузии начало расследование инцидента. По предварительным данным, сотрудники правоохранительных органов задержали одного человека.

     

