В Грузии совершено вооруженное нападение на автомобиль SOCAR

В Карельском районе грузинского региона Шида-Картли совершено вооруженное нападение на автомобиль, принадлежащий Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает грузинское бюро Report, инцидент произошел близ офиса правящей партии "Грузинская мечта".

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Министерство внутренних дел Грузии начало расследование инцидента. По предварительным данным, сотрудники правоохранительных органов задержали одного человека.