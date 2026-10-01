Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    В Баку проходит второе заседание глав оборонно-промышленных структур ОТГ

    Другие
    • 01 октября, 2026
    • 10:34
    В Баку проходит второе заседание глав оборонно-промышленных структур ОТГ

    В Баку в рамках выставки ADEX-2026 проходит второе заседание руководителей оборонно-промышленных структур стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

    Как сообщает Report, помимо Азербайджана, на мероприятии представлены Турция, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.

    В ходе заседания будут обсуждены важность партнерства в оборонной промышленности и направления сотрудничества в военно-технической сфере.

    Отметим, что первое заседание руководителей оборонно-промышленных структур стран-членов ОТГ состоялась в 2025 году в рамках Международной выставки оборонной промышленности IDEF 2025 в Стамбуле.

    В Баку проходит второе заседание глав оборонно-промышленных структур ОТГ
    В Баку проходит второе заседание глав оборонно-промышленных структур ОТГ
    Организация тюркских государств (ОТГ) Международная военная выставка ADEX-2026
    Фото
    Bakıda TDT müdafiə sənayesi qurumlarının rəhbərlərinin ikinci iclası keçirilir
    Фото
    Baku hosts meeting of OTS defense industry heads
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    10:54

    Yugoimport SDPR заинтересована в расширении оборонного сотрудничества с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    10:51

    В Баку стартовал Кубок мира по плаванию "Шелковый путь"

    Индивидуальные
    10:47

    Глава СВМДА: Построение механизма межправительственной коммуникации — главный приоритет

    Внешняя политика
    10:45

    Ильхам Алиев: Достоверность информации должна стать показателем качества информационной среды

    Медиа
    10:44

    Ильхам Алиев: Азербайджан уделяет особое внимание развитию сферы медиа и коммуникаций в рамках СВМДА

    Медиа
    10:41

    Ильхам Алиев направил обращение участникам Медиафорума СВМДА - ДОПОЛНЕНО

    Внешняя политика
    10:38

    В Армении задержан мужчина за попытку ввоза наркотиков весом свыше 14 кг

    В регионе
    10:35

    Микаил Джаббаров назвал сроки запуска оптоволоконной линии между Азербайджаном и Казахстаном

    ИКТ
    10:34
    Фото

    В Баку проходит второе заседание глав оборонно-промышленных структур ОТГ

    Другие
    Лента новостей