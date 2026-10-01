В Баку проходит второе заседание глав оборонно-промышленных структур ОТГ
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- 01 октября, 2026
- 10:34
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В Баку в рамках выставки ADEX-2026 проходит второе заседание руководителей оборонно-промышленных структур стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).
Как сообщает Report, помимо Азербайджана, на мероприятии представлены Турция, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.
В ходе заседания будут обсуждены важность партнерства в оборонной промышленности и направления сотрудничества в военно-технической сфере.
Отметим, что первое заседание руководителей оборонно-промышленных структур стран-членов ОТГ состоялась в 2025 году в рамках Международной выставки оборонной промышленности IDEF 2025 в Стамбуле.
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