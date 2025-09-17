Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    В Азербайджане принята шестилетняя программа противодействия наркоугрозе

    • 17 сентября, 2025
    • 17:45
    В Азербайджане принята шестилетняя программа противодействия наркоугрозе

    В Азербайджане утверждена Государственная программа по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и наркоманией на 2025–2030 годы.

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

    Согласно документу, Кабинет Министров будет осуществлять координацию и контроль за исполнением мероприятий, предусмотренных Государственной программой, а также решать другие вопросы, вытекающие из распоряжения.

    Государственная комиссия по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств должна осуществлять мониторинг и оценку выполнения мероприятий, предусмотренных Государственной программой. Одновременно Комиссия обязана ежегодно представлять президенту информацию о состоянии выполнения мероприятий, предусмотренных программой.

    Narkomanlığa qarşı mübarizəyə dair 2025–2030-cu illər üçün Dövlət Proqramı təsdiqlənib
    Azerbaijan approves new state program to combat drug trafficking

