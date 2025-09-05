В TƏBİB подтвердили факт отравления 15 человек в Астаринском районе - ОБНОВЛЕНО

Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    В TƏBİB подтвердили отравление 15 человек в Астаринском районе, среди пострадавших восемь детей.

    Как сообщили Report в ведомстве, все они были доставлены в центральную районную больницу.

    "Среди пострадавших 9 женщин, 6 мужчин. Восемь из них несовершеннолетние", - отметили в TƏBİB.

    Отмечается, что все они получают необходимую медицинскую помощь. Состояние 13 пострадавших удовлетворительное, двоих – средней тяжести.

    В Астаре произошло массовое отравление.

    Как сообщает южное бюро Report, около 15 жителей Астаринского района были госпитализированы в районную больницу с диагнозом отравление.

    10 из них находятся в инфекционном отделении.

    По факту проводится расследование.

