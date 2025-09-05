В TƏBİB подтвердили факт отравления 15 человек в Астаринском районе - ОБНОВЛЕНО

В TƏBİB подтвердили отравление 15 человек в Астаринском районе, среди пострадавших восемь детей.

Как сообщили Report в ведомстве, все они были доставлены в центральную районную больницу.

"Среди пострадавших 9 женщин, 6 мужчин. Восемь из них несовершеннолетние", - отметили в TƏBİB.

Отмечается, что все они получают необходимую медицинскую помощь. Состояние 13 пострадавших удовлетворительное, двоих – средней тяжести.

18:04

В Астаре произошло массовое отравление.

Как сообщает южное бюро Report, около 15 жителей Астаринского района были госпитализированы в районную больницу с диагнозом отравление.

10 из них находятся в инфекционном отделении.

По факту проводится расследование.