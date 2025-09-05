В TƏBİB подтвердили факт отравления 15 человек в Астаринском районе - ОБНОВЛЕНО
Другие
- 05 сентября, 2025
- 18:19
В TƏBİB подтвердили отравление 15 человек в Астаринском районе, среди пострадавших восемь детей.
Как сообщили Report в ведомстве, все они были доставлены в центральную районную больницу.
"Среди пострадавших 9 женщин, 6 мужчин. Восемь из них несовершеннолетние", - отметили в TƏBİB.
Отмечается, что все они получают необходимую медицинскую помощь. Состояние 13 пострадавших удовлетворительное, двоих – средней тяжести.
В Астаре произошло массовое отравление.
Как сообщает южное бюро Report, около 15 жителей Астаринского района были госпитализированы в районную больницу с диагнозом отравление.
10 из них находятся в инфекционном отделении.
По факту проводится расследование.
