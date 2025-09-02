Трамп заявил, что разочарован в Путине
- 02 сентября, 2025
- 22:05
Президент США Дональд Трамп заявил, что очень разочарован российским лидером Владимиром Путиным.
Как передает Report, об этом он сказал в интервью радиоведущему Скотту Дженнингсу.
По его словам, Вашингтон предпримет определенные шаги, чтобы предотвратить гибель людей в Украине.
"Это бессмысленная война. И она бы никогда не началась, если бы я был президентом. И это беспокоит меня еще больше, потому что выборы были полностью сфальсифицированы. И это позор. Посмотрим, что будет. Но теперь я очень разочарован в президенте (РФ Владимире) Путине, я могу это сказать, и мы сделаем что-то, чтобы помочь людям жить. Знаете, это не вопрос Украины. Вопрос в том, чтобы помочь людям жить", - сказал американский лидер.
