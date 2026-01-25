Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Трамп заявил, что для Канады торговая сделка с Китаем станет катастрофой

    Другие страны
    • 25 января, 2026
    • 23:16
    Трамп заявил, что для Канады торговая сделка с Китаем станет катастрофой

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что для Канады заключение торговой сделки с Китаем будет иметь катастрофические последствия.

    Как передает Report, об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

    "Канада систематически уничтожает себя, - говорится в публикации. - Сделка с Китаем является для нее катастрофой. Она запомнится как одна из худших сделок любого рода в истории".

    "Весь их бизнес переезжает в США", - добавил Трамп, говоря о канадских компаниях.

    "Я хочу, чтобы Канада выжила и процветала", - заверил президент США. Он также опубликовал и рекомендовал посмотреть видеозапись выступления представителей автомобилестроительной отрасли Канады, в котором они, в частности, отмечают важность поддержания торговых связей с США.

    В другом сообщении Трамп утверждал, что "Китай успешно и полностью захватывает некогда великую Канаду".

    "Так грустно это наблюдать. Я лишь надеюсь, что они не тронут хоккей", - добавил президент США.

    Дональд Трамп Китай Канада торговая сделка

    Последние новости

    23:36

    ЦАХАЛ начал операцию по поиску тела последнего заложника в Газе

    Другие страны
    23:16

    Трамп заявил, что для Канады торговая сделка с Китаем станет катастрофой

    Другие страны
    22:50

    В Нью-Йорке приостановили паромное сообщение из-за снежной бури

    Другие страны
    22:35

    "Манчестер Юнайтед" одержал вторую победу при Каррике, обыграв "Арсенал"

    Футбол
    22:17

    СМИ: В КНР испытали дрон с винтовкой со 100% точностью попаданий

    Другие страны
    22:09

    В турецкой провинции Газиантеп произошло землетрясение

    В регионе
    21:51

    Постпред США при ООН: Арктика будет очень важна для ПРО страны

    Другие страны
    21:36

    Сахиба Гафарова встретилась с председателем Совета Представителей Бахрейна

    Милли Меджлис
    21:24

    Зеленский: Документ США о гарантиях безопасности для Украины полностью готов

    Другие страны
    Лента новостей