Тело Гаджи Мурада Ягизарова завтра доставят в Азербайджан
Другие
- 15 сентября, 2025
- 19:16
Тело народного артиста Гаджи Мурада Ягизарова доставят в Азербайджан завтра, 16 сентября.
Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.
Церемония прощания с народным артистом пройдет в мечети Тезепир. Он будет похоронен II Аллее почетного захоронения.
Отметим, что Гаджи Мурад Ягизаров скончался 13 сентября в Германии после продолжительной болезни.
Последние новости
20:10
Венгрия подписала соглашение с китайским агентством по атомной энергииДругие страны
19:56
Фото
В суде над гражданами Армении исследованы документы о преступлениях против азербайджанцев в 1988-92 годахПроисшествия
19:52
МИД Норвегии вызвал посла России из-за нарушения воздушного пространства ПольшиДругие страны
19:40
Началась операция НАТО "Восточный часовой"Другие страны
19:35
Продлен срок заключения экс-помощника военного атташе, задержанного за контрабанду 70 кг золотаПроисшествия
19:32
В Гяндже микроавтобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшиеПроисшествия
19:27
Фото
Юный азербайджанский пилот занял второе место на международном турниреИндивидуальные
19:22
ЕС и НАТО обсудили укрепление безопасности воздушного пространства ЕвропыДругие страны
19:16