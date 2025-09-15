Тело Гаджи Мурада Ягизарова завтра доставят в Азербайджан

Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    • 15 сентября, 2025
    • 19:16
    Тело народного артиста Гаджи Мурада Ягизарова доставят в Азербайджан завтра, 16 сентября.

    Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

    Церемония прощания с народным артистом пройдет в мечети Тезепир. Он будет похоронен II Аллее почетного захоронения. 

    Отметим, что Гаджи Мурад Ягизаров скончался 13 сентября в Германии после продолжительной болезни.

