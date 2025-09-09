ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал
    Суд в Екатеринбурге продлил срок ареста Мутвалы Шыхлински

    Другие
    • 09 сентября, 2025
    • 16:47
    Суд в Екатеринбурге продлил срок ареста Мутвалы Шыхлински

    Суд продлил меру пресечения в отношении сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Мутвалы Шыхлински, арестованного по делу о якобы насилии над представителем власти.

    Как сообщает российское бюро Report со ссылкой на сообщение Судов Свердловской области в соцсетях, Верх-Исетский районный суд  Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения.

    Мера пресечения в отношении Мутвалы Шыхлински продлена по 14 декабря 2025 года.

    Постановление суда не вступило в законную силу.

    Отметим, что Ленинский районный суд Екатеринбурга 16 июля 2025 года избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Органами предварительного расследования он обвиняется якобы в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ.

    Напомним, что причиной для ареста М.Шихлински стала ситуация, произошедшая 1 июля у "Баку Плаза". Тогда сотрудники ФСБ напали на главу азербайджанской диаспоры Екатеринбурга Шахина Шыхлински в автомобиле, которым управлял его сын. Сам Мутвалы Шыхлински заявил на суде, что не видел силовика, находившегося справа от него, и сожалеет о случившемся.

    Yekaterinburq məhkəməsi Mutvalı Şıxlinskinin həbs müddətini uzadıb
    Court extends detention of Azerbaijani diaspora leader's son in Yekaterinburg

