Суд в Екатеринбурге продлил срок ареста Мутвалы Шыхлински

Суд продлил меру пресечения в отношении сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Мутвалы Шыхлински, арестованного по делу о якобы насилии над представителем власти.

Как сообщает российское бюро Report со ссылкой на сообщение Судов Свердловской области в соцсетях, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения.

Мера пресечения в отношении Мутвалы Шыхлински продлена по 14 декабря 2025 года.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Отметим, что Ленинский районный суд Екатеринбурга 16 июля 2025 года избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Органами предварительного расследования он обвиняется якобы в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Напомним, что причиной для ареста М.Шихлински стала ситуация, произошедшая 1 июля у "Баку Плаза". Тогда сотрудники ФСБ напали на главу азербайджанской диаспоры Екатеринбурга Шахина Шыхлински в автомобиле, которым управлял его сын. Сам Мутвалы Шыхлински заявил на суде, что не видел силовика, находившегося справа от него, и сожалеет о случившемся.