    Состоялась встреча один на один президентов Азербайджана и Казахстана

    • 21 октября, 2025
    • 11:43
    Состоялась встреча один на один президентов Азербайджана и Казахстана

    21 октября в Астане состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым в формате один на один.

    Как сообщает Report, приветствуя президента Ильхама Алиева, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал:

    - Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, для меня большая честь и удовольствие принимать Вас с официальным государственным визитом в Республику Казахстан. Это очень важное событие с точки зрения дальнейшего укрепления стратегического партнерства, союзнических взаимоотношений между нашими странами. Без всякого преувеличения можно с уверенностью сказать, что Казахстан и Азербайджан являются не только дружественными государствами, но и братскими народами, нациями. Поэтому для нас это большой приоритет - я имею в виду развитие многогранного сотрудничества с Вашей страной. Тем более, Азербайджан в настоящее время под Вашим сильным лидерством, руководством заметно нарастил свои позиции, укрепил свой авторитет на международной арене, играет очень важную роль как региональная держава в вашей части мира. Для нас развитие и экономического, и торгово-экономического сотрудничества, не говоря о том, чтобы развивать и политическое партнерство, является неотложной, очень важной задачей.

    Я приветствую Вас в нашей стране.

    Президент Ильхам Алиев сказал:

    - Спасибо, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич.

    В первую очередь, хотел бы поблагодарить за приглашение посетить братский Казахстан с государственным визитом, а также за гостеприимство. Спасибо за Ваши добрые слова в адрес Азербайджана. Мы разделяем те же чувства к братскому народу Казахстана, так же радуемся успехам братской страны под Вашим руководством и в социально-экономическом развитии, и в укреплении международных позиций.

    Сегодня Казахстан демонстрирует высокий уровень развития. В стране обеспечивается общественно-политическая стабильность, экономика является самодостаточной. Мы с большим интересом наблюдаем за реформами, которые Вы осуществляете, и полностью поддерживаем Ваш курс на модернизацию страны, укрепление ее потенциала.

    Что касается наших двусторонних отношений, Вы отметили их стратегический, союзнический характер. Мы нацелены на укрепление взаимодействия по всем направлениям.

    Сегодня в рамках наших переговоров, а также заседания Высшего межгоссовета мы еще раз пройдемся по обширной повестке дня и, естественно, наметим дальнейшие шаги для укрепления нашего партнерства.

    Еще раз благодарю.

    Касым Жомарт-Токаев: Благодарю Вас.

    Azərbaycan və Qazaxıstan prezidentlərinin təkbətək görüşü olub
    President of Azerbaijan Ilham Aliyev holds one-on-one meeting with President of Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev in Astana

