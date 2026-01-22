Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Прогноз погоды на завтра

    Другие
    • 22 января, 2026
    • 12:24
    Прогноз погоды на завтра

    23 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать северо-западный ветер.

    Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем 4-8 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 761 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-80%, днем 65-70%.

    Ночью и утром на некоторых пригородных территориях возможен гололед на дорогах.

    В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных районах ожидаются кратковременные осадки, снег. В отдельных местах временами возможен туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов мороза, днем 5-9 градусов тепла, в горах ночью 7-12, в высокогорных районах 12-16, днем 0-5 градусов мороза.

    Ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах возможен гололед на дорогах.

    прогноз погоды гололед снег морозы Абшеронский полуостров
    Sabah Bakıətrafı ərazilərdə yollar buz bağlayacaq - PROQNOZ

    Последние новости

    13:05

    Мерц: НАТО продолжит защищать север Европы от российских угроз

    Другие страны
    12:58

    В Казахстане из зоны отдыха госпитализированы 22 подростка

    В регионе
    12:57

    Грузия сократила расходы на закупку природного газа у Азербайджана

    Энергетика
    12:56

    В 2025 году в Азербайджане выявлено более 6 тыс. случаев нарушения трудового законодательства

    Социальная защита
    12:52

    Глава службы: Нелегальный трудовой стаж впоследствии восстановить невозможно

    Социальная защита
    12:47

    В Азербайджане завершен процесс выплаты пенсий за январь

    Социальная защита
    12:42
    Фото

    Азербайджан представлен на II Международном Черноморском форуме Rize Ayder

    Бизнес
    12:27

    Премьер Финляндии в конце недели совершит визит в Китай

    Другие страны
    12:26

    Объемы транспортировки нефти по БТД сократились почти на 8%

    Энергетика
    Лента новостей