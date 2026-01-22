Прогноз погоды на завтра

23 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем 4-8 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 761 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-80%, днем 65-70%.

Ночью и утром на некоторых пригородных территориях возможен гололед на дорогах.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных районах ожидаются кратковременные осадки, снег. В отдельных местах временами возможен туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов мороза, днем 5-9 градусов тепла, в горах ночью 7-12, в высокогорных районах 12-16, днем 0-5 градусов мороза.

Ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах возможен гололед на дорогах.