Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    Пашинян переизбран председателем правления партии "Гражданский договор"

    Другие
    • 21 сентября, 2025
    • 00:08
    Пашинян переизбран председателем правления партии Гражданский договор

    Никол Пашинян избран председателем правления партии "ГД", однако состав правления до сих пор не обнародован

    Согласно результатам электронного подсчета, премьер Армении получил наибольшее число голосов - 758 голосов. Между тем, на табло с результатами выборов фигурирует цифра 826. И пересчет вручную продолжается.

    Сам Пашинян вышел к соратникам и заявил, что заявки на апелляцию могут быть поданы в течение 24 часов. Иначе пересчитанные вручную итоги будут считаться окончательными.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян переизбран председателем правления партии "Гражданский договор".

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, замминистра экономики Анушик Аветян представила предварительные результаты подсчета.

    "Согласно результатам электронного подсчета, Пашинян получил 758 голосов", – заявила она.

    Окончательный состав правления партии сегодня не был опубликован. Пашинян отметил, что у кандидатов есть 24 часа на подачу апелляции, после чего будут опубликованы окончательные результаты.

    Пашинян Армения голосование

    Последние новости

    00:08

    Пашинян переизбран председателем правления партии "Гражданский договор"

    Другие
    23:44

    СМИ: Член "Хезболлах" убит при атаке израильского дрона на юге Ливана

    Другие
    23:28

    СМИ: NASA для АЭС на Луне нужен модуль, способный нести 15 тонн полезной нагрузки

    ИКТ
    23:15
    Фото

    Азербайджанский борец греко-римского стиля стал чемпионом мира

    Индивидуальные
    23:05

    В ЕС расследуют причины нарушения работы европейских аэропортов

    Другие страны
    22:50

    "Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси" в матче АПЛ

    Футбол
    22:47

    Милей планирует встретиться с Трампом в Нью-Йорке

    Другие страны
    22:39
    Фото

    В Балакяне продолжаются профилактические работы по предотвращению паводков в горных реках

    Инфраструктура
    22:32

    Иран принял решение о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

    В регионе
    Лента новостей