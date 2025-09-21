Никол Пашинян избран председателем правления партии "ГД", однако состав правления до сих пор не обнародован

Согласно результатам электронного подсчета, премьер Армении получил наибольшее число голосов - 758 голосов. Между тем, на табло с результатами выборов фигурирует цифра 826. И пересчет вручную продолжается.

Сам Пашинян вышел к соратникам и заявил, что заявки на апелляцию могут быть поданы в течение 24 часов. Иначе пересчитанные вручную итоги будут считаться окончательными.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян переизбран председателем правления партии "Гражданский договор".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, замминистра экономики Анушик Аветян представила предварительные результаты подсчета.

"Согласно результатам электронного подсчета, Пашинян получил 758 голосов", – заявила она.

Окончательный состав правления партии сегодня не был опубликован. Пашинян отметил, что у кандидатов есть 24 часа на подачу апелляции, после чего будут опубликованы окончательные результаты.