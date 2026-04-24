    Макрон: Европа не сможет вечно рассчитывать на защиту США

    • 24 апреля, 2026
    • 06:13
    Макрон: Европа не сможет вечно рассчитывать на защиту США

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европе необходимо укреплять собственный суверенитет и оборонную самостоятельность, поскольку в долгосрочной перспективе США не будут обеспечивать ее безопасность в прежнем объеме.

    Как сообщает Report, французский лидер сказал об этом на встрече с учащимися франко-кипрской школы в Никосии.

    По словам Макрона, главный вызов для Европы сегодня заключается в том, чтобы стать сильнее и независимее. Он отметил, что европейский проект долгие годы развивался с расчетом на постоянную защиту со стороны Вашингтона, однако новое поколение европейцев, вероятно, столкнется с иной реальностью.

    Президент Франции подчеркнул, что США остаются союзниками Европы, но международная обстановка показывает необходимость пересмотра прежних подходов к безопасности. В качестве примеров он упомянул ситуацию вокруг Гренландии, события, связанные с Ираном, а также диалог между США и Украиной.

    Макрон вновь заявил, что укрепление европейского суверенитета должно стать одним из ключевых направлений политики ЕС. По его словам, Европа обязана обладать достаточной политической, экономической и оборонной самостоятельностью, чтобы самостоятельно защищать свои интересы в условиях меняющегося мирового порядка.

    Эмманюэль Макрон Европейский союз (ЕС) Соединенные Штаты Америки (США)
    Makron: ABŞ artıq bizi uzunmüddətli perspektivdə qorumayacaq

    Последние новости

    21:34

    При столкновении двух автобусов у Пентагона пострадали десятки человек

    Другие страны
    21:17

    В Нахчыване капитально отремонтируют дороги общей протяженностью более 94 км

    Инфраструктура
    21:08

    МИД Турции: Мир на Южном Кавказе — ответ попыткам разжигания вражды

    В регионе
    20:53

    ЕС и США договорились сотрудничать по критически важным минералам

    Другие страны
    20:48

    Азербайджан и Люксембург провели межмидовские политконсультации

    Внешняя политика
    20:44

    БИГ призвала мировое сообщество дать объективную оценку политике нетерпимости Армении

    Внешняя политика
    20:30

    В Ханкенди запускают городские автобусные маршруты

    Инфраструктура
    20:24

    Греция и Азербайджан обсудили сотрудничество в сфере образования

    Внешняя политика
    20:09

    ЕС не видит условий для возможного смягчения санкций против Ирана

    Другие страны
    Лента новостей