Макрон: Европа не сможет вечно рассчитывать на защиту США

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европе необходимо укреплять собственный суверенитет и оборонную самостоятельность, поскольку в долгосрочной перспективе США не будут обеспечивать ее безопасность в прежнем объеме.

Как сообщает Report, французский лидер сказал об этом на встрече с учащимися франко-кипрской школы в Никосии.

По словам Макрона, главный вызов для Европы сегодня заключается в том, чтобы стать сильнее и независимее. Он отметил, что европейский проект долгие годы развивался с расчетом на постоянную защиту со стороны Вашингтона, однако новое поколение европейцев, вероятно, столкнется с иной реальностью.

Президент Франции подчеркнул, что США остаются союзниками Европы, но международная обстановка показывает необходимость пересмотра прежних подходов к безопасности. В качестве примеров он упомянул ситуацию вокруг Гренландии, события, связанные с Ираном, а также диалог между США и Украиной.

Макрон вновь заявил, что укрепление европейского суверенитета должно стать одним из ключевых направлений политики ЕС. По его словам, Европа обязана обладать достаточной политической, экономической и оборонной самостоятельностью, чтобы самостоятельно защищать свои интересы в условиях меняющегося мирового порядка.