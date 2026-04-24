Makron: ABŞ artıq bizi uzunmüddətli perspektivdə qorumayacaq
- 24 aprel, 2026
- 06:18
Fransa Prezidenti Emmanuel Makron hesab edir ki, ABŞ uzunmüddətli perspektivdə Avropanın qorunmasındakı rolundan imtina edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Makron məktəb şagirdləri ilə görüşdə deyib.
"Avropa üçün çətinlik daha güclü və daha müstəqil olmaqdır, çünki ABŞ artıq bizi uzunmüddətli perspektivdə qorumayacaq", - deyə o əlavə edib.
Fransa liderinin sözlərinə görə, bunu Qrenlandiyadakı vəziyyət, İranda baş verənlər və ABŞ ilə Ukrayna arasındakı dialoq əyani şəkildə göstərir:
"Amerika Birləşmiş Ştatları bizim müttəfiqimizdir, amma Avropa bizi əbədi olaraq qoruyacaqları fikri ilə qurulub. Sizin nəsliniz üçün düşünmürəm ki, bu belə olacaq".
Bu baxımdan, Fransa dövlət başçısı bir daha Avropa suverenliyinin gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.