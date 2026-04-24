İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Makron: ABŞ artıq bizi uzunmüddətli perspektivdə qorumayacaq

    Digər
    • 24 aprel, 2026
    • 06:18
    Makron: ABŞ artıq bizi uzunmüddətli perspektivdə qorumayacaq

    Fransa Prezidenti Emmanuel Makron hesab edir ki, ABŞ uzunmüddətli perspektivdə Avropanın qorunmasındakı rolundan imtina edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Makron məktəb şagirdləri ilə görüşdə deyib.

    "Avropa üçün çətinlik daha güclü və daha müstəqil olmaqdır, çünki ABŞ artıq bizi uzunmüddətli perspektivdə qorumayacaq", - deyə o əlavə edib.

    Fransa liderinin sözlərinə görə, bunu Qrenlandiyadakı vəziyyət, İranda baş verənlər və ABŞ ilə Ukrayna arasındakı dialoq əyani şəkildə göstərir:

    "Amerika Birləşmiş Ştatları bizim müttəfiqimizdir, amma Avropa bizi əbədi olaraq qoruyacaqları fikri ilə qurulub. Sizin nəsliniz üçün düşünmürəm ki, bu belə olacaq".

    Bu baxımdan, Fransa dövlət başçısı bir daha Avropa suverenliyinin gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.

    ABŞ Fransa
    Макрон: Европа не сможет вечно рассчитывать на защиту США

    Son xəbərlər

    20:50

    Yunanıstan və Azərbaycan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    20:42

    Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdır

    Region
    20:36

    Aİ İrana qarşı sanksiyaların yumşaldılması üçün əsas görmür

    Digər ölkələr
    20:34

    Azərbaycanın qadın güləşçisi Jalə Əliyeva Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    20:26

    "Real"ın futbolçusu Dani Seballos baş məşqçi ilə münaqişə yaşadığı üçün heyətdən kənarlaşdırılıb

    Futbol
    20:25

    CNN: Tramp Uitkoff və Kuşneri İranla danışıqlar üçün Pakistana göndərir

    Digər ölkələr
    20:20

    Azərbaycan və Lüksemburq Xarici İşlər nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələr olub

    Xarici siyasət
    20:20

    Avropa liderləri Mertsin Ukraynanın Aİ-yə "aralıq inteqrasiyası"ı təklifini dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    20:12

    Xankəndidə şəhərdaxili avtobus marşrutları fəaliyyətə başlayır

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti