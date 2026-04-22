Лидеры Азербайджана и Латвии обсудили сотрудничество в сфере сельского хозяйства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с находящимся с визитом в стране латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом обсудил двустороннее сотрудничество в области сельского хозяйства.

Как передает Report, об этом азербайджанский лидер заявил в выступлении на состоявшемся 22 апреля в Баку азербайджано-латвийском бизнес-форуме.

"Сегодня мы также подробно обсудили возможности сотрудничества в сфере сельского хозяйства между нашими странами. Сопредседателями Совместной экономической комиссии являются министры сельского хозяйства обеих стран.

Безусловно, это останется одним из приоритетов для нашего правительства, учитывая, что более 40 процентов нашего населения проживает в сельской местности. Создана инфраструктура, а также возможности для бизнеса в регионах. Конечно, они отличаются от деловых возможностей в столице. Поэтому сельское хозяйство, туризм и управление водными ресурсами – все это проекты, которые государственные и частные компании реализуют в Азербайджане, и я считаю, что эти возможности будут интересны также латвийским инвесторам. Кроме того, свободная экономическая зона в Аляте предлагает качественные услуги, поддерживаемые очень благоприятным для инвестиций законодательством, что уже позволяет привлекать туда значительные объемы иностранных инвестиций. Хотя сегодня очевидно, что привлечение иностранных инвестиций – задача не из легких. Считаю, что правовая база, а также близость к главному торговому морскому порту и железной дороге делают свободную экономическую зону в Аляте привлекательной", - отметил президент Ильхам Алиев.