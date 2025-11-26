Каллас: ЕС следует ускорить решения по санкциям и поддержке Украины

Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала ускорить работу над санкциями против России и механизмами финансирования Украины, в том числе через репарационный кредит за счет замороженных российских активов.

Как передает европейское бюро Report, об этом она заявила в Брюсселе по итогам видеоконференции с главами внешнеполитических ведомств стран ЕС.

По словам Каллас, существует несколько вариантов поддержки Украины, однако использование замороженных активов РФ является наиболее эффективным.

"Я приветствую заявление о продолжении работы над репарационным кредитом и выработке конкретных предложений. Есть множество политических нюансов, требующих согласования, но есть общее понимание необходимости [в предоставлении этих кредитов]. Государства-члены хотят увидеть законодательное предложение, и Еврокомиссия работает над этим. Процесс нужно ускорить, ведь очевидно, что Россия этого не хочет", - подчеркнула она.

Среди нерешенных вопросов - и обеспокоенность Бельгии, на территории которой хранится основная часть замороженных активов. По словам Каллас, участники обсуждений согласились - если существуют определенные риски, необходимо определить, как их разделить.

Она подчеркнула, что ЕС должен продолжать работу и над санкциями, и над финансовыми механизмами поддержки Киева.

Касаясь перспектив мирного урегулирования, Каллас заявила, что любые договоренности должны включать уступки со стороны Москвы. "Каждая страна имеет суверенное право самостоятельно определять численность своих вооруженных сил. И именно поэтому мы не должны попадать в ловушку, которую ставит Россия. Украина никогда не нападала на Россию. Поэтому внимание должно быть сосредоточено на том, какие уступки будет готова сделать Россия", - сказала она.