Хегсет: ВМС США уничтожили корабль наркоторговцев в Карибском море

Соединенные Штаты уничтожили в Карибском море судно, которое, по данным американской разведки, использовалось для международной контрабанды наркотиков, заявил 1 ноября министр обороны США Пит Хегсет.

Как передает Report, об этом он написал в своей странице в соцсети X.

По словам Хегсета, судно следовало по "известному маршруту наркотрафика" и перевозило наркотики. "Это судно, как и все другие, по данным нашей разведки, участвовало в незаконной контрабанде наркотиков, проходило по известному маршруту наркотрафика и перевозило наркотики", - отметил он.

Министр сообщил, что на борту судна находились три человека. Никто из военнослужащих США во время операции не пострадал.

Хегсет охарактеризовал перевозчиков как "наркотеррористов", заявив, что они "везут наркотики в США, чтобы отравить американцев дома". По его словам, Госдепартамент будет обращаться с подобными перевозчиками "так же, как ранее с "Аль-Каидой"".

"Мы продолжим их отслеживать, картографировать, охотиться на них и убийствовать", - написал Хегсет, добавив, что такие операции будут продолжены.

Ведомство не предоставило немедленно дополнительных подробностей об обстоятельствах и точном месте удара; запросы о разъяснениях направлены в Пентагон и Государственный департамент США.