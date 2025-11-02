Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Хегсет: ВМС США уничтожили корабль наркоторговцев в Карибском море

    Другие
    • 02 ноября, 2025
    • 08:43
    Хегсет: ВМС США уничтожили корабль наркоторговцев в Карибском море

    Соединенные Штаты уничтожили в Карибском море судно, которое, по данным американской разведки, использовалось для международной контрабанды наркотиков, заявил 1 ноября министр обороны США Пит Хегсет.

    Как передает Report, об этом он написал в своей странице в соцсети X.

    По словам Хегсета, судно следовало по "известному маршруту наркотрафика" и перевозило наркотики. "Это судно, как и все другие, по данным нашей разведки, участвовало в незаконной контрабанде наркотиков, проходило по известному маршруту наркотрафика и перевозило наркотики", - отметил он.

    Министр сообщил, что на борту судна находились три человека. Никто из военнослужащих США во время операции не пострадал.

    Хегсет охарактеризовал перевозчиков как "наркотеррористов", заявив, что они "везут наркотики в США, чтобы отравить американцев дома". По его словам, Госдепартамент будет обращаться с подобными перевозчиками "так же, как ранее с "Аль-Каидой"".

    "Мы продолжим их отслеживать, картографировать, охотиться на них и убийствовать", - написал Хегсет, добавив, что такие операции будут продолжены.

    Ведомство не предоставило немедленно дополнительных подробностей об обстоятельствах и точном месте удара; запросы о разъяснениях направлены в Пентагон и Государственный департамент США.

    США Пит Хегсет контрабанда наркоторговля
