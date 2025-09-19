Еврокомиссар Марта Кос прибыла в Ереван
- 19 сентября, 2025
- 13:38
Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос прибыла в пятницу с визитом в Армению.
Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию офиса ЕС по расширению и Восточного соседства.
"Комиссар Марта Кос находится в Ереване, чтобы укрепить сотрудничество ЕС в Армении и продвинуть повестку дня по взаимодействию для регионального развития. В ходе своего визита она встретится с премьер-министром Николом Пашиняном, президентом Ваагном Хачатуряном. Кроме того она также посетит проект EU4Sevan и пообщается с гражданским обществом", - говорится в посте.
Напомним, что Марта Кос будет находиться в Армении 19-20 сентября. До этого она посетила с визитом Азербайджан.
Commissioner @MartaKosEU is in Yerevan to reinforce EU cooperation in 🇦🇲 & advance our connectivity agenda for regional development.— EU Enlargement & Eastern Neighbourhood 🇪🇺 (@eu_enlargement_) September 19, 2025
During her visit, she will meet with @President_Arm Khachaturyan & PM @NikolPashinyan, visit the EU4Sevan project & engage with civil society.