    В Баку открылась выставка современного искусства "Гейзер"

    Искусство
    • 17 января, 2026
    • 23:19
    В рамках фестиваля "Нефтяной бум улыбается всем", организованного Творческим центром Магсуда Ибрагимбекова при поддержке Фонда Гейдара Алиева и спонсорстве компании bp, 17 января в Музее современного искусства состоялось открытие выставки современного искусства "Гейзер".

    Как сообщает Report, в открытии выставки приняли участие директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров, официальные гости, известные деятели искусства и другие лица.

    Фестиваль "Нефтяной бум улыбается всем", проходящий с ноября 2025 года по февраль 2026 года, посвящен творческому наследию выдающегося азербайджанского писателя Магсуда Ибрагимбекова и построен вокруг культурного и исторического контекста эпохи нефтяного бума. Объединяющий различные виды искусства фестиваль обращается к темам трансформации, ожидания и внутреннего напряжения, присутствующим в литературных текстах автора.

    Выставка современного искусства "Гейзер" является одним из основных проектов фестиваля. Рассматривая пьесу "Нефтяной бум улыбается всем" как концептуальную отсылку, она представляет иммерсивный взгляд на понятие, где сливаются личный опыт и коллективная история.

    Выступая на открытии выставки, директор Творческого центра Магсуда Ибрагимбекова Анна Ибрагимбекова сказала, что этот день имеет особое значение для фестиваля: "Сегодня действительно грандиозное событие, так как в фестивале участвуют молодые и талантливые художники. Меня особенно радует тот факт, что многие участники не просто выступают, но и глубоко размышляют над идеями и обращаются к книгам Магсуда Ибрагимбекова".

    Анна Ибрагимбекова отметила, что представленные работы – это скорее впечатления, личные интерпретации и художественные реакции, превращение слов и образов на язык визуального искусства.

    Директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров выразил благодарность всей команде, участвовавшей в проведении мероприятия. Он подчеркнул большое значение фестиваля "Нефтяной бум улыбается всем", проводимого с ноября 2025 года: "Мероприятия и представления, проводимые в рамках фестиваля, имеют большое значение. Надеюсь, это станет традицией. Сегодня я встретился с художниками. Представлены их прекрасные работы. Желаю каждому успехов в будущем творчестве".

    Затем выступил вице-президент bp по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли. Он отметил, что сегодня отмечается праздник, рожденный на пересечении искусства и литературы. Он выразил удовлетворение от участия компании bp в проведении такого мероприятия.

    Куратор выставки Нигяр Рзаева в своем выступлении сказала, что творчество Магсуда Ибрагимбекова настолько живое и современное, что проект и представленные работы стали большим источником вдохновения для художников. Она выразила благодарность всей творческой команде, а также Фонду Гейдара Алиева, компании bp и Музею современного искусства за оказанную поддержку.

    Затем гости ознакомились с выставкой.

