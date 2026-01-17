Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Иракская армия взяла под контроль базу Айн-эль-Асад после вывода войск США

    Другие страны
    • 17 января, 2026
    • 23:21
    Иракская армия взяла под контроль базу Айн-эль-Асад после вывода войск США

    Армия Ирака взяла под свой полный контроль авиабазу Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе страны после вывода американских войск.

    Как передает Report со ссылкой на агентство INA, об этом говорится в заявлении Минобороны арабской республики.

    "Начальник штаба армии Абдель Амир Рашид Яралла 17 января руководил распределением задач и обязанностей между различными родами войск и формированиями на авиабазе Айн-эль-Асад после вывода американских войск и принятия иракской армией полного контроля над базой. Начальник штаба немедленно проконтролировал передачу обязанностей по обеспечению безопасности, лично руководя развертыванием различных подразделений и формирований на базе", - говорится в заявлении.

    Коалиция во главе с США была создана в 2014 году для борьбы с террористическими группировками, прежде всего с ИГИЛ, боевики которой оккупировали почти треть иракской территории летом того же года. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов. В декабре 2017 года занимавший тогда пост премьера республики Хейдар аль-Абади объявил об окончательном поражении ИГИЛ.

    В январе 2020 года парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода иностранных войск. 4 февраля 2025 года президент Ирака Абдель Латиф Рашид сообщил, что миссия международной коалиции, вероятнее всего, завершится к концу 2025 года.

    Ирак авиабаза американские войска
    İraq ordusu ABŞ qoşunlarının çıxarılmasından sonra "Ayn əl-Əsəd" bazasını nəzarətə götürüb

    Последние новости

    23:46

    Стармер: Решение Трампа о введении пошлин совершенно неправильное

    Другие страны
    23:21

    Иракская армия взяла под контроль базу Айн-эль-Асад после вывода войск США

    Другие страны
    23:19

    В Баку открылась выставка современного искусства "Гейзер"

    Искусство
    23:03

    Макрон назвал недопустимым введение пошлин США из-за Гренландии

    Другие страны
    22:55

    ЦАХАЛ заявил о ликвидации нескольких командиров ХАМАС в Газе

    Другие страны
    22:43

    Части сирийской армии вступили в Табку, окружив силы боевиков

    Другие страны
    22:22

    Трамп: Пришло время искать новое руководство для Ирана

    Другие
    22:05

    В Иране подтвердили гибель тысяч людей в ходе акций протеста

    В регионе
    21:48

    В австрийских Альпах при сходе лавин погибли пять человек

    Другие страны
    Лента новостей