    ЦАХАЛ заявил о ликвидации нескольких командиров ХАМАС в Газе

    Другие страны
    • 17 января, 2026
    • 22:55
    ЦАХАЛ заявил о ликвидации нескольких командиров ХАМАС в Газе

    Армия Израиля сообщила о ликвидации нескольких высокопоставленных боевиков ХАМАС в результате недавних ударов по Газе.

    Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом сообщила армейская пресс-служба.

    Среди погибших помимо командира бригады "Аль-Кассам" Мохаммеда аль-Хули фигурируют также командир ракетных войск Палестинского джихада в центральной части Газы Ашраф Мохаммед аль-Хатиб, а также командир отряда снайперов в батальоне ХАМАС в Дейр-эль-Балахе Саид Халед аль-Рахман.

    В результате еще одного удара, по утверждению ЦАХАЛ, погибли еще два боевика ХАМАС, которые участвовали в усилиях по восстановлению инфраструктуры группировки. Их личности не уточняются.

