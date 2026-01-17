ЦАХАЛ заявил о ликвидации нескольких командиров ХАМАС в Газе

Армия Израиля сообщила о ликвидации нескольких высокопоставленных боевиков ХАМАС в результате недавних ударов по Газе.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Среди погибших помимо командира бригады "Аль-Кассам" Мохаммеда аль-Хули фигурируют также командир ракетных войск Палестинского джихада в центральной части Газы Ашраф Мохаммед аль-Хатиб, а также командир отряда снайперов в батальоне ХАМАС в Дейр-эль-Балахе Саид Халед аль-Рахман.

В результате еще одного удара, по утверждению ЦАХАЛ, погибли еще два боевика ХАМАС, которые участвовали в усилиях по восстановлению инфраструктуры группировки. Их личности не уточняются.