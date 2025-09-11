Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Brent подешевела до $67,03 за баррель

    • 11 сентября, 2025
    • 15:56
    Brent подешевела до $67,03 за баррель

    Цены на нефть продолжают снижаться днем в четверг после уверенного роста днем ранее.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

    К 15:04 по Баку ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,46 (0,68%) до $67,03 за баррель.

    Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,51 (0,8%), до $63,16 за баррель.

    В среду контракты на Brent и WTI подорожали на 1,7% на опасениях обострения конфликта на Ближнем Востоке после удара Израиля по политическому руководству ХАМАС в Дохе, а также на ожиданиях усиления давления на покупателей российской нефти.

    Кроме того, рынок ждет развития ситуации вокруг инцидента с проникновением беспилотников в воздушное пространство Польши.

