Премьер-министр Ирландии: Не сомневайтесь, ЕС ответит
Другие страны
- 18 января, 2026
- 18:54
Европейский союз примет ответные меры, если угрозы США ввести пошлины против европейских союзников из-за Гренландии будут реализованы, однако пока преждевременно говорить о применении так называемого "Инструмента против экономического принуждения" ЕС.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил премьер-министр Ирландии Михол Мартин.
"Темп происходящего резко возрос – очень быстро и очень существенно. Не сомневайтесь: Европа, безусловно, ответит, если эти тарифы будут введены. Это приведет к крайне серьезной ситуации в глобальном масштабе", - сказал Михол Мартин.
