    Премьер-министр Ирландии: Не сомневайтесь, ЕС ответит

    Другие страны
    • 18 января, 2026
    • 18:54
    Премьер-министр Ирландии: Не сомневайтесь, ЕС ответит

    Европейский союз примет ответные меры, если угрозы США ввести пошлины против европейских союзников из-за Гренландии будут реализованы, однако пока преждевременно говорить о применении так называемого "Инструмента против экономического принуждения" ЕС.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил премьер-министр Ирландии Михол Мартин.

    "Темп происходящего резко возрос – очень быстро и очень существенно. Не сомневайтесь: Европа, безусловно, ответит, если эти тарифы будут введены. Это приведет к крайне серьезной ситуации в глобальном масштабе", - сказал Михол Мартин.

