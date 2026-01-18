Премьер-министр Ирландии: Не сомневайтесь, ЕС ответит

Европейский союз примет ответные меры, если угрозы США ввести пошлины против европейских союзников из-за Гренландии будут реализованы, однако пока преждевременно говорить о применении так называемого "Инструмента против экономического принуждения" ЕС.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил премьер-министр Ирландии Михол Мартин.

"Темп происходящего резко возрос – очень быстро и очень существенно. Не сомневайтесь: Европа, безусловно, ответит, если эти тарифы будут введены. Это приведет к крайне серьезной ситуации в глобальном масштабе", - сказал Михол Мартин.