Палестинский национальный комитет управления Газой объявил полный состав

Палестинский национальный консультативный комитет управления сектором Газа провел в Каире первое заседание, в ходе которого принял первую декларацию и объявил свой полный состав. Членами нового административного органа стали 12 человек.

Как передает Report, об этом сообщил египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

Отмечается, что в комитет вошли палестинские технократы, которые будут отвечать за экономику, промышленность, торговлю, образование, телекоммуникации, сельское хозяйство, здравоохранение и безопасность в Газе. Помимо чиновников, список которых ранее приводили арабоязычные СМИ, посты во временной администрации получили также известный противник движения ХАМАС Сами Насман (будет курировать внутреннюю безопасность в анклаве), бывший председатель Верховного суда Палестинской национальной администрации (ПНА) Аднан Абу Варда (будет контролировать сферу юстиции в Газе) и экс-министр по делам предпринимательства и экономических прав в ПНА Усама ас-Саадауи (будет отвечать за жилищное строительство в секторе).

Напомним, что в первой декларации, принятой по итогам заседания комитета 15 января, провозглашалась необходимость "восстановить оказание элементарных жилищно-коммунальных услуг в Газе, а также возродить там работу сфер образования, здравоохранения". Кроме того, члены комитета будут работать над реконструкцией экономической отрасли в палестинском анклаве и над "реализацией права палестинцев на самоопределение".