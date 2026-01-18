Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Палестинский национальный комитет управления Газой объявил полный состав

    Другие
    • 18 января, 2026
    • 20:06
    Палестинский национальный комитет управления Газой объявил полный состав

    Палестинский национальный консультативный комитет управления сектором Газа провел в Каире первое заседание, в ходе которого принял первую декларацию и объявил свой полный состав. Членами нового административного органа стали 12 человек.

    Как передает Report, об этом сообщил египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

    Отмечается, что в комитет вошли палестинские технократы, которые будут отвечать за экономику, промышленность, торговлю, образование, телекоммуникации, сельское хозяйство, здравоохранение и безопасность в Газе. Помимо чиновников, список которых ранее приводили арабоязычные СМИ, посты во временной администрации получили также известный противник движения ХАМАС Сами Насман (будет курировать внутреннюю безопасность в анклаве), бывший председатель Верховного суда Палестинской национальной администрации (ПНА) Аднан Абу Варда (будет контролировать сферу юстиции в Газе) и экс-министр по делам предпринимательства и экономических прав в ПНА Усама ас-Саадауи (будет отвечать за жилищное строительство в секторе).

    Напомним, что в первой декларации, принятой по итогам заседания комитета 15 января, провозглашалась необходимость "восстановить оказание элементарных жилищно-коммунальных услуг в Газе, а также возродить там работу сфер образования, здравоохранения". Кроме того, члены комитета будут работать над реконструкцией экономической отрасли в палестинском анклаве и над "реализацией права палестинцев на самоопределение".

    сектор Газа Каир Египет комитет управления декларация

    Последние новости

    20:18

    Бессент: Европа не может дать отпор России

    Другие страны
    20:06

    Палестинский национальный комитет управления Газой объявил полный состав

    Другие
    19:28

    Канада рассматривает возможность вступления в "Совет мира" Трампа за 1 млрд долларов

    Другие страны
    19:10

    В Китае при взрыве на заводе двое погибли, пятеро пропали без вести

    Другие страны
    18:54

    Премьер-министр Ирландии: Не сомневайтесь, ЕС ответит

    Другие страны
    18:37

    В Ракке из-за обстрелов СДС погибли двое, пострадали 10 человек

    Другие страны
    18:26

    "Тоттенхэм" может уволить главного тренера

    Футбол
    18:23

    В Бундесвере утверждают, что выполнили задачу в рамках миссии в Гренландии

    Другие страны
    18:11

    После громкой кокаиновой операции в Испании Турция перешла к активным действиям

    В регионе
    Лента новостей