Бессент: Европа не может дать отпор России

Администрация президента США Дональда Трампа видит, что европейские страны не могут дать отпор России.

Как передает Report, об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент в интервью телеканалу NBC News.

"Мы видим, что европейцы не способны дать России отпор", - сказал он

В интервью Бессент вновь повторил тезис действующей американской администрации о том, что конфликт на Украине не начался бы в случае победы Трампа на выборах в 2020 году.

"Мы собираемся его урегулировать", - добавил он.

По словам Бессента, Трамп хочет присоединить Гренландию к США, чтобы "предотвратить какие-либо действия России или Китая в отношении Гренландии в будущем".