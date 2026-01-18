Бессент: Европа не может дать отпор России
Другие страны
- 18 января, 2026
- 20:18
Администрация президента США Дональда Трампа видит, что европейские страны не могут дать отпор России.
Как передает Report, об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент в интервью телеканалу NBC News.
"Мы видим, что европейцы не способны дать России отпор", - сказал он
В интервью Бессент вновь повторил тезис действующей американской администрации о том, что конфликт на Украине не начался бы в случае победы Трампа на выборах в 2020 году.
"Мы собираемся его урегулировать", - добавил он.
По словам Бессента, Трамп хочет присоединить Гренландию к США, чтобы "предотвратить какие-либо действия России или Китая в отношении Гренландии в будущем".
Последние новости
20:18
Бессент: Европа не может дать отпор РоссииДругие страны
20:06
Палестинский национальный комитет управления Газой объявил полный составДругие
19:28
Канада рассматривает возможность вступления в "Совет мира" Трампа за 1 млрд долларовДругие страны
19:10
В Китае при взрыве на заводе двое погибли, пятеро пропали без вестиДругие страны
18:54
Премьер-министр Ирландии: Не сомневайтесь, ЕС ответитДругие страны
18:37
В Ракке из-за обстрелов СДС погибли двое, пострадали 10 человекДругие страны
18:26
"Тоттенхэм" может уволить главного тренераФутбол
18:23
В Бундесвере утверждают, что выполнили задачу в рамках миссии в ГренландииДругие страны
18:11