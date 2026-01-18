Бессент: Европа не может дать отпор России

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 18 января, 2026
    • 20:18
    Администрация президента США Дональда Трампа видит, что европейские страны не могут дать отпор России.

    Как передает Report, об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент в интервью телеканалу NBC News.

    "Мы видим, что европейцы не способны дать России отпор", - сказал он

    В интервью Бессент вновь повторил тезис действующей американской администрации о том, что конфликт на Украине не начался бы в случае победы Трампа на выборах в 2020 году.

    "Мы собираемся его урегулировать", - добавил он.

    По словам Бессента, Трамп хочет присоединить Гренландию к США, чтобы "предотвратить какие-либо действия России или Китая в отношении Гренландии в будущем".

