İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    ABŞ maliyyə naziri: Avropa ölkələri Rusiyaya qarşı müqavimət göstərə bilmir

    Digər ölkələr
    • 18 yanvar, 2026
    • 22:42
    ABŞ maliyyə naziri: Avropa ölkələri Rusiyaya qarşı müqavimət göstərə bilmir

    ABŞ Prezidenti Donald Trampın administrasiyası görür ki, Avropa ölkələri Rusiyaya qarşı müqavimət göstərə bilmir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ maliyyə naziri Skott Bessent "NBC News"a verdiyi müsahibədə bildirib.

    "Avropalıların Rusiyaya qarşı müqavimət göstərə bilmədiyini görürük", - deyə o bildirib.

    Müsahibədə Bessent hazırkı ABŞ administrasiyasının 2020-ci il seçkilərində qalib gəlsəydi, Ukraynadakı münaqişənin başlamayacağı iddiasını təkrarlayıb: "Biz bunu həll edəcəyik", - deyə o əlavə edib.

    Onun sözlərinə görə, Tramp Rusiya və ya Çinin Qrenlandiyaya qarşı gələcəkdə hər hansı bir hərəkətinin qarşısını almaq üçün adanı ABŞ-yə birləşdirmək istəyir.

    ABŞ Rusiya Qrenlandiya
    Глава Минфина США: Европа не может дать отпор России

    Son xəbərlər

    23:34

    Türkiyə XİN Suriyadakı atəşkəslə bağlı bəyanat yayıb

    Region
    23:24

    Kanadanın Baş naziri NATO-nu Arktikanın təhlükəsizliyini təmin etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    22:53

    Pezeşkian: Ali rəhbərə qarşı sui-qəsd cəhdi tammiqyaslı müharibə elan edilməsinə bərabərdir

    Region
    22:42

    ABŞ maliyyə naziri: Avropa ölkələri Rusiyaya qarşı müqavimət göstərə bilmir

    Digər ölkələr
    22:25

    Putinin xüsusi nümayəndəsi: Avropa təslim olacaq, ABŞ Qrenlandiyanı əldə edəcək

    Digər ölkələr
    22:03

    Bessent: ABŞ NATO-da qalacaq

    Digər ölkələr
    21:44

    Qəzzanı idarə edəcək komitənin üzvləri məlum olub

    Digər
    21:33

    Bakıda dönərxanada baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    21:09

    Kanada 1 milyard dollara "Sülh Şurası"na qoşulmağı nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti