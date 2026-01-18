ABŞ maliyyə naziri: Avropa ölkələri Rusiyaya qarşı müqavimət göstərə bilmir
Digər ölkələr
- 18 yanvar, 2026
- 22:42
ABŞ Prezidenti Donald Trampın administrasiyası görür ki, Avropa ölkələri Rusiyaya qarşı müqavimət göstərə bilmir.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ maliyyə naziri Skott Bessent "NBC News"a verdiyi müsahibədə bildirib.
"Avropalıların Rusiyaya qarşı müqavimət göstərə bilmədiyini görürük", - deyə o bildirib.
Müsahibədə Bessent hazırkı ABŞ administrasiyasının 2020-ci il seçkilərində qalib gəlsəydi, Ukraynadakı münaqişənin başlamayacağı iddiasını təkrarlayıb: "Biz bunu həll edəcəyik", - deyə o əlavə edib.
Onun sözlərinə görə, Tramp Rusiya və ya Çinin Qrenlandiyaya qarşı gələcəkdə hər hansı bir hərəkətinin qarşısını almaq üçün adanı ABŞ-yə birləşdirmək istəyir.
