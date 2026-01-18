В Ракке из-за обстрелов СДС погибли двое, пострадали 10 человек

В городе Ракка на северо-востоке Сирии в результате обстрела со стороны бойцов коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) погибли не менее двух человек, госпитализированы 10.

Как передает Report, об этом сообщает агентство SANA.

Ранее передовые части сирийской армии вошли в центральные районы города Ракка - административного центра одноименной провинции, который расположен на берегу реки Евфрат в 520 км к северо-востоку от Дамаска. Войскам ранее удалось установить контроль над стратегической автотрассой Алеппо - Ракка - Дейр-эз-Зор, которая связывает северные провинции страны.

В субботу правительственные силы арабской республики начали размещение на территории провинции Ракка после установления контроля над городом Дейр-Хафер к востоку от Алеппо, откуда ушли формирования СДС. Там они заняли не менее восьми населенных пунктов, которые ранее контролировали боевики. К вечеру оперативное командование вооруженных сил сообщило о контроле над городом Табка, где находится Евфратская ГЭС.