Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости

    Береговая охрана США закупит два частных самолета Gulfstream

    Другие
    • 19 октября, 2025
    • 05:24
    Береговая охрана США закупит два частных самолета Gulfstream

    Береговая охрана США планирует закупить два частных самолета Gulfstream на сумму 200 миллионов долларов для полетов главы министерства внутренней безопасности (МВБ) страны Кристи Ноэм, высокопоставленных чиновников МВБ и официальных лиц Береговой охраны.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на внутренний документ.

    "Береговая охрана планирует купить два частных самолета Gulfstream для использования министром внутренней безопасности Кристи Ноэм и другими высокопоставленными чиновниками МВБ и Береговой охраны на общую сумму, оцениваемую в 200 миллионов долларов", - пишет газета.

    Издание подчеркнуло, что стоимость двух самолетов, включая оплату обучения, особой покраски и расширение пассажирского салона, превышает 50 миллионов долларов, которые Береговая охрана ранее в этом году затребовала для покупки одного самолета Gulfstream.

    Береговая охрана США МВБ Gulfstream

    Последние новости

    05:24

    Береговая охрана США закупит два частных самолета Gulfstream

    Другие
    04:46

    Колумбия предпримет меры после уничтожения военными США катера с рыбаками

    Другие страны
    04:18

    Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при США "Формулы-1"

    Формула 1
    03:57

    США заявили о возможном нарушении ХАМАС режима прекращения огня в Газе

    Другие страны
    03:25

    СМИ: Американцы стали чаще отказываться от гражданства по политическим причинам

    Другие страны
    02:54

    МИД Катара: Афганистан и Пакистан договорились о немедленном прекращении огня

    Другие страны
    02:49

    В США около 7 млн человек участвовали в протестах против политики Трампа

    Другие страны
    02:11

    В Бразилии перевернулся пассажирский автобус, погибли 17 человек

    Другие страны
    01:43

    Израиль получил останки еще двух погибших в Газе заложников

    Другие страны
    Лента новостей