Береговая охрана США закупит два частных самолета Gulfstream

Береговая охрана США планирует закупить два частных самолета Gulfstream на сумму 200 миллионов долларов для полетов главы министерства внутренней безопасности (МВБ) страны Кристи Ноэм, высокопоставленных чиновников МВБ и официальных лиц Береговой охраны.

Как передает Report, об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на внутренний документ.

"Береговая охрана планирует купить два частных самолета Gulfstream для использования министром внутренней безопасности Кристи Ноэм и другими высокопоставленными чиновниками МВБ и Береговой охраны на общую сумму, оцениваемую в 200 миллионов долларов", - пишет газета.

Издание подчеркнуло, что стоимость двух самолетов, включая оплату обучения, особой покраски и расширение пассажирского салона, превышает 50 миллионов долларов, которые Береговая охрана ранее в этом году затребовала для покупки одного самолета Gulfstream.