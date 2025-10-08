АПБА назвало причину отравления 73 человек в Имишли

Массовое отравление, в результате которого пострадали 73 человека, произошедшее в сентябре на мероприятии в Имишлинском районе, имело бытовой характер.

Как сообщили Report в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), проведенные сотрудниками Миль-Муганского регионального отделения исследования выявили наличие возбудителей E. Coli O157:H7 и S. aureus.

Штамм E. Coli O157:H7 представляет собой опасный для человека вид кишечной палочки, заражение которым может вызвать сильные боли в животе, диарею, рвоту, повышение температуры и общую слабость.

Золотистый стафилококк (S. aureus) относится к условно-патогенным микроорганизмам - употребление пищевых продуктов, загрязненных этой бактерией, может привести к серьезному пищевому отравлению.