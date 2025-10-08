Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе

    АПБА назвало причину отравления 73 человек в Имишли

    Другие
    • 08 октября, 2025
    • 18:01
    АПБА назвало причину отравления 73 человек в Имишли

    Массовое отравление, в результате которого пострадали 73 человека, произошедшее в сентябре на мероприятии в Имишлинском районе, имело бытовой характер.

    Как сообщили Report в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), проведенные сотрудниками Миль-Муганского регионального отделения исследования выявили наличие возбудителей E. Coli O157:H7 и S. aureus.

    Штамм E. Coli O157:H7 представляет собой опасный для человека вид кишечной палочки, заражение которым может вызвать сильные боли в животе, диарею, рвоту, повышение температуры и общую слабость.

    Золотистый стафилококк (S. aureus) относится к условно-патогенным микроорганизмам - употребление пищевых продуктов, загрязненных этой бактерией, может привести к серьезному пищевому отравлению.

    АПБА отравление Имишли
    Фото
    AQTA ötən ay İmişlidə toyda baş verən kütləvi zəhərlənmənin səbəbini açıqlayıb

    Последние новости

    18:38
    Фото
    Видео

    Дорожная полиция провела в Баку просветительское мероприятие для пешеходов

    Внутренняя политика
    18:26
    Фото

    Азербайджан и Словакия обсудили сотрудничество в сфере кибербезопасности

    ИКТ
    18:23

    Азербайджан представлен на конференции по защите журналистов в Дохе

    Медиа
    18:12

    Очередной защитник "Реала" выбыл из строя

    Футбол
    18:01
    Фото

    АПБА назвало причину отравления 73 человек в Имишли

    Другие
    18:00

    В Афганистане ограничили доступ к Instagram, Facebook и Snapchat

    Другие страны
    17:57

    Азербайджан и Оман создадут рабочую группу по инвестициям

    Бизнес
    17:39

    В Отдельной общевойсковой армии начался прием на сверхсрочную военную службу

    Армия
    17:32
    Фото

    Азербайджан и ФРГ обсудили расширение сотрудничества в финансовой сфере

    Финансы
    Лента новостей