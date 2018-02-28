Зять Трампа лишен доступа к секретным данным

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Зятя и старшего советника президента США Джареда Кушнера лишили доступа к ежедневным сводкам, содержащим ценные секретные данные. Как сообщает Report со ссылкой на американский телеканал CNN, соответствующее решение принял глава аппарата Белого дома Джон Келли.

Таким образом, допуск Кушнера понизили с высшего до секретного.

Ежедневно сводки для Трампа составляют спецслужбы США.

По словам источника, знакомого с ситуацией, зять главы государства согласился с подобным решением и не будет просить президента восстановить его доступ к секретным данным.

Ранее, газета Washington Post утверждала, со ссылкой на помощника президента США по национальной безопасности, что у Кушнера были контакты с зарубежными официальными лицами, о которых он официально не сообщал. Кроме того, сообщалось, что, по некоторым данным, за рубежом велись дискуссии по поводу возможности манипулировать зятем американского президента.