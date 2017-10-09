Зять экс-премьера Пакистана арестован в аэропорту

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Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Сотрудники Национального бюро учета и контроля Пакистана (NAB) арестовали зятя бывшего премьер-министра Наваза Шарифа Мухаммада Сафдара в рамках антикоррупционного дела, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Мухаммад Сафдар был задержан в аэропорту Исламабада, куда он возвращался с супругой Мариям Наваз из Лондона, группой из шести сотрудников NAB, которые должны доставить его в суд. Отметим, что суд выдал ордер на арест Сафдара за неявку на слушания по делу о коррупции.

Супруга при этом беспрепятственно покинула здание аэропорта, у которого ее встречали сторонники партии Пакистанская мусульманская лига (Н).

Судебное расследование против М. Сафдара ведется с сентября в рамках четырех отдельных разбирательств, инициированных против экс-премьера, его семьи и приближенных. Уголовные дела в отношении семьи политика были начаты по решению комиссии Верховного суда, которая ранее отстранила Н. Шарифа от власти по итогам предварительного расследования.